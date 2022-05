Neuchâtel : Le Canton se dote d’un réseau de bénévoles pour sauver des vies

Les personnes formées à la réanimation peuvent devenir des premiers répondants en cas d’arrêt cardiaque.

Neuchâtel développe son plan d’intervention en cas d’arrêts cardiaques et de réanimations précoces, en lançant un réseau de premiers répondants bénévoles. Dès mercredi, ces volontaires permettront de gagner de précieuses minutes et d’augmenter ainsi les chances de survie des victimes.

Ce système se base sur le modèle tessinois, qui a permis d’augmenter les chances de survie de près de 60% (en Suisse, le taux de survie n’excède pas 5%). Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via le site firstresponders-ne.ch (sous condition d’être âgé d’au moins 18 ans et d’être en possession d’un certificat reconnu de qualification pour la réanimation et la défibrillation).