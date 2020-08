Genève Le Canton se met à la page de toutes les parentalités

L’Etat a élargi le congé paternité afin de tenir compte des nouveaux modèles familiaux.

Le congé paternité de 10 jours pour les employés de l’Etat de Genève a vécu. Ce mercredi, le Conseil d’Etat a adopté le congé parental. Dans les faits, la durée accordée n’est pas modifiée. La nouveauté concerne les personnes et les événements qui pourront bénéficier de ces journées. Ainsi, désormais, l’article 33 du règlement sur l’administration est étendu «au conjoint, au partenaire enregistré-e ou à la personne qui mène une vie de couple avec la mère ou le parent de l’enfant né».

Le gouvernement a également ajouté un article «Congé de naissance», destiné aux parents accueillant un enfant né via une gestation par autrui (GPA). Le père biologique pourra bénéficier de vingt semaines pour s’occuper du nouveau-né. Ces modification visent à s’adapter à l’évolution de la société et des modèles de parentalité. Pour Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat chargée du personnel, il s’agit de «mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle, mais également de prévenir les discriminations basées sur l’orientation sexuelle ou le genre».