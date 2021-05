VALAIS - Le canton se montrera plus généreux avec toutes les familles

L’ensemble des familles valaisannes touchera 40 francs de plus par mois et par enfant. Getty Images

Par 67 voix contre 59, le Grand C onseil valaisan a validé une augmentation de 40 francs par mois et par enfant au titre d’allocation familiale. Le canton devient ainsi le plus généreux de Suisse en la matière avec 315 francs, devant Genève et Vaud (300 francs).

Ce vote répond ainsi à l’initiative lancée en 2018 par les Syndicats chrétiens du Valais et Syna Oberwallis qui avait recueilli 4243 signatures valables. Afin de créer du pouvoir d’achat, le texte proposait une hausse des «allocs» de 40 francs mais aussi de 20 francs des subsides de formation professionnelle (à 445 francs). Cette seconde hausse a obtenu 72 soutiens contre 56 oppositions à l’heure du vote du Parlement. C ’est une victoire pour le PDCVr, l’UDC, les Chrétiens-sociaux et la majorité du PS. Une seconde lecture sera toutefois nécessaire, le texte n’ayant pas atteint les deux tiers des votants.

Le Conseil d’ É tat a soutenu la démarche mais désirait supprimer la notion d ’augmentation paritaire des contribution s employeurs-employés. Le Législatif ne l’a pas suivi sur ce point.

Commission désavouée