Valais : Le Canton séduit par un nouveau tunnel ferroviaire au Grimsel

Améliorer la distribution d’électricité, favoriser le tourisme et revaloriser les paysages, le gouvernement valaisan soutien un «tunnel multifonctionnel» à 600 millions de francs.

Le projet de tunnel du Grimsel permettrait des trains directs entre Montreux et St-Moritz ou entre Zermatt et Lucerne ou Interlaken, explique le Canton du Valais. Capture d’écran Grimselbahn AG

Le Conseil d’Etat valaisan annonce ce vendredi soutenir, parmi les variantes à l’étude, la construction du tunnel multifonctionnel du Grimsel, dans lequel seraient regroupées une ligne ferroviaire et une ligne à haute tension.

En plus de garantir l’approvisionnement en électricité actuel et futur, cette solution innovante comblerait une lacune dans le réseau ferroviaire suisse, ouvrant ainsi des perspectives en termes de développement touristique et économique pour toute la région alpine, écrit le Canton, dans un communiqué.

La ligne à haute tension du Grimsel fait partie intégrante du projet «Réseau stratégique 2025» de la Confédération. Dans ce cadre et afin de pouvoir assurer un approvisionnement en électricité au niveau national, Swissgrid doit renforcer un tronçon de 27 kilomètres de ligne à haute tension entre Innertkirchen (BE) et Ulrichen (VS)

A cet effet, différents tracés ont été élaborés comportant des variantes de lignes aériennes, semi-souterraines ou souterraines ainsi qu’une sous-variante que le gouvernement valaisan a décidé de soutenir. Il s’agit de la construction d’un tunnel multifonctionnel à voie unique combinant transport ferroviaire et alimentation en électricité.

Le Conseil d’Etat estime que la réalisation d’un tel projet constitue une opportunité unique pour le Valais. Les retombées seraient nombreuses tant sur le plan économique et touristique, qu’en termes de mobilité et de préservation du paysage. En effet, 121 pylônes électriques au Grimsel pourraient être démontés, dont 34 situés sur le territoire de sites naturels d’importance nationale.

De plus, estime le Canton, en reliant l’Oberland bernois (Innertkirchen) et la vallée de Conches (Oberwald), le tunnel ferroviaire du Grimsel améliorerait significativement l’accessibilité aux régions de montagne. Il engendrerait une offre touristique attractive comme des trains directs entre Montreux et St-Moritz ou entre Zermatt et Lucerne ou Interlaken.

Actuellement les études techniques des différentes variantes se poursuivent. Le Conseil fédéral devrait se prononcer ensuite sur le choix du tracé et de la technologie. Si la variante incluant le projet de tunnel multifonctionnel devait être retenue, une inauguration pourrait être espérée à l’horizon 2033. A ce jour, le projet est estimé à quelque 600 millions de francs, avec une répartition des coûts entre les différentes parties prenantes qui reste à définir, souligne le gouvernement valaisan.