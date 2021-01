Le gouvernement genevois simplifie son dispositif d’aide aux entreprises. Il a ainsi adopté ce mercredi un projet de loi régissant l’octroi des aides extraordinaires cantonales, qui seront dorénavant accessibles par trois portes d’entrée. Les bénéficiaires seront donc de trois types: les entreprises fermées depuis 40 jours; celles ayant enregistré un recul de leur chiffre d’affaires supérieur à 40%; et celles ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires comprise entre 25% et 40%. Le Conseil d’Etat estime que ce programme de soutien, valable pour 2021, donc dès le 1er janvier, coûtera 250 millions de francs à l’Etat.

Davantage de secteurs soutenus

Aide à fonds perdus

Nathalie Fontanet a indiqué qu’étaient compris, dans les 250 millions de francs prévus, les 80 millions de francs versés par la Confédération pour les cas de rigueur. Elle a estimé que seraient alloués 171 millions aux entreprises ayant fermé 40 jours ou plus, 64 millions à celles ayant vu leur chiffre d’affaires chuter de plus de 40%, et 15 millions à celles dont la diminution du chiffre d’affaires était comprise entre 25% et 40%.