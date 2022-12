Vaud: Le Canton souffle le mot «consensus» aux parents qui se quittent

Séances de sensibilisation gratuites pour les parents, procédure judiciaire rapide, mesures d’accompagnement et coopération pluridisciplinaire… Tels sont les ingrédients d’une recette basée sur le consensus parental que le Canton de Vaud proposera dès janvier 2023 aux parents en instance de séparation ou de divorce. Mené par l’Exécutif cantonal et le pouvoir judiciaire, ce projet pilote va se déployer dans l’Est vaudois. Il a pour principal objectif de «protéger les enfants». Pour le conseiller d’Etat Vassilis Venizelos, ce lancement imminent marque «une étape décisive attendue depuis plusieurs années».

Dans le respect de l’enfant

Intitulées «Se séparer dans le respect de l’enfant», les séances de sensibilisation sont dispensées par des médiateurs familiaux, des psys et des avocats. Les participants reçoivent ensuite une attestation… «Dans ce projet pilote destiné aux parents d’enfants mineurs, la procédure judiciaire est adaptée et rapide. Cinq heures de médiation sont offertes et des mesures d’accompagnement sont prévues pour faciliter le dialogue», a déclaré Eric Kaltenrieder, président du Tribunal cantonal, qui deviendra procureur général à partir de janvier. En bout de chaîne du dispositif, il y a une procédure judiciaire adaptée et des mesures d’accompagnement en cas de désaccord.