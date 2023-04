Fribourg soutient 7 projets de jeunes, âgés de 12 à 25 ans

Dans le cadre du «Plan de soutien jeunesse Fribourg», mis en place en 2022, à la suite de la pandémie, les autorités cantonales ont décidé de soutenir sept projets élaborés par de jeunes Fribourgeois, âgés de 12 à 25 ans. Parmi les projets retenus, on retrouve par exemple la traduction d’un livre en bolz, en français et en anglais; la création du premier club d’haltérophilie de Fribourg; l’organisation d’ateliers sur l’industrie «fast-fashion» et ses alternatives durables; la confection de recettes par des ados et leur publication d’un livre de cuisine; le lancement d’une webradio dont le fonctionnement 24h sur 24 et 7 jours 7 est assuré par un groupe de dix jeunes Gruériens.