Le Canton de Genève teste des automates à colis

Genève : Le Canton teste des automates à colis

Un projet-pilote de stations pour déposer ou retirer des paquets a été lancé. Durant les six premiers mois, l’offre est gratuite.

1 / 2 Le Canton met à l’essai des stations pour retirer ou déposer des colis. Etat de Genève Les automates, disponibles 24h24, comportent vingt casiers chacun, qui peuvent être complétés au besoin. Etat de Genève

Un nouveau service est proposé par l’Etat au bout du lac. Deux automates à colis, avec vingt casiers chacun, ont été installés dans le quartier de l’Etang, à Vernier, et sur le site de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA), à la Servette. Ils permettront à la fois de soutenir le commerce local et de réduire l’empreinte carbone des livraisons.

«Swiss made»

Les casiers, fabriqués en Suisse et gérés par la start-up genevoise CHIP, sont accessibles 24 heures sur 24. Ils sont destinés aux entreprises de livraison, commerces ou particuliers. On pourra donc déposer et récupérer des commandes issues de ventes en ligne ou en click & collect, mais aussi des objets échangés ou prêtés, indique le Canton dans un communiqué, mardi. Seul prérequis: créer un compte sur la plateforme en ligne dédiée. En cas de succès, des casiers supplémentaires peuvent être rapidement installés.



Ce projet-pilote durera 18 mois. Pendant le premier semestre, l’offre sera gratuite. «L’un des objectifs est de tester différents modèles d’affaires et de tarification avant d’éventuellement pérenniser le concept, indique Yannick Vidal, chargé de communication au Département des infrastructures. La gratuité pourrait également être prolongée si cela s’avère nécessaire ou si le modèle de tarification est finalement établi différemment.» Il est pour l’instant prévu de mettre à l’essai deux tarifications, l’une après six mois, l’autre après une année.

Deux autres stations prochainement



Le site de l’HEPIA a été choisi en raison de la proximité d’un gros noeud TPG, de la présence d’étudiants et de commerces locaux, et de la densité d’habitations dans le quartier. Pour l’Etang, «l’intention était de tester les casiers dans un écoquartier dense et fermé au trafic motorisé, en plus de la proximité avec des commerces locaux». Deux autres automates devaient être installés à la fin du mois de mars ou début avril. En l’état, leurs emplacements sont en cours de discussion, mais le Canton voudrait les positionner au centre-ville et en zone périurbaine. Le projet est soutenu à hauteur de 95’000 francs. Des dispositifs similaires existent à Bâle et Zurich «avec des résultats très encourageants».