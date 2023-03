Vaud: bilan de la gestion de la crise énergétique

Mission réussie pour l’État-major cantonal de conduite (EMCC), chargé de mettre en place un dispositif de préparation à la gestion de la crise énergétique pour un hiver qui s’annonçait compliqué. En cause, une forte progression de la consommation d’énergie après la récession liée au Covid-19, mais également l’impact de la guerre en Ukraine sur le secteur énergétique. Actif depuis octobre 2022, ce dispositif sera levé le 31 mars prochain. Il avait pour objectif d’agencer des mesures visant à encourager la population, les entreprises et les communes à adopter des comportements économes en énergie. L’accent avait notamment été mis sur les infrastructures et les activités vitales et essentielles en cas de pénurie d’électricité.