Jura : Le Canton versera un défraiement pour l’hébergement de réfugiés ukrainiens

L’accueil temporaire de familles ayant fui la guerre en Ukraine peut mettre à mal les finances des particuliers qui les logent. Un petit montant mensuel leur sera attribué.

Face à l’afflux de réfugiés en provenance d’Ukraine, les Suisses ont fait preuve de générosité et de solidarité. Beaucoup ont choisi d’héberger chez eux des familles ayant fui la guerre, prenant ainsi à leur compte certains frais supplémentaires. À l’instar de ce qui a déjà été mis en place en Valais et à Fribourg, le Canton du Jura a décidé de verser à ces familles d’accueil une indemnité forfaitaire, dès le 1er avril, afin de compenser au moins en partie les surcoûts liés aux factures d’eau et d’électricité. Elles recevront 100 francs par mois par adulte et 50 francs par mois par enfant.