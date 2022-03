Neuchâtel : Le Canton veut accueillir des réfugiés et demande l’aide de ses citoyens

Toutes les propositions de privés de mettre des chambres à disposition de personnes venant d’Ukraine seront étudiées.

Le service des migrations (SMIG) du canton de Neuchâtel est fortement sollicité depuis le début de la guerre en Ukraine. Une hotline a été mise sur pied pour répondre aux nombreuses questions, demandes et propositions d’aide (032 889 63 11 ou par e-mail SMIG.Ukraine@ne.ch).

Plus de 200 places de premier accueil

Le SMIG accueille et héberge à Tête-de-Ran les personnes qui lui sont attribuées par la Confédération. Ce centre d’hébergement collectif dispose d’une capacité d’accueil maximale de 135 places. Un potentiel de transferts de ce dispositif de premier accueil vers les appartements du second accueil existe. Le centre d’accueil de Couvet offre également un potentiel d’hébergement de 80 places et pourrait être remis en exploitation en l’espace de quelques jours seulement. Toutefois, ces capacités d’accueil pourraient être rapidement saturées en cas d’arrivées massives.