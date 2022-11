Le Valais veut aider les pauvres à soigner leurs dents

Valais : Le Canton veut aider les moins fortunés à soigner leurs dents

Un rapport de l’Observatoire valaisan de la santé, publié cet été, rappelle que 27% des personnes vivant en Valais déclarent avoir déjà renoncé à des soins dentaires pour des raisons financières. Un projet d’aide pour leur remboursement a été élaboré et permettrait de soutenir environ 2000 ménages chaque année. Ainsi, les familles au bénéfice d’une allocation de ménage, sélectionnées selon le revenu le plus faible, se verraient octroyer un remboursement plafonné à 500 francs par ménage et par an.