Vaud : Le Canton veut atteindre 10% des déplacements à vélo

Plus de 1000 km de pistes cyclables sur le réseau cantonal et des itinéraires balisés dans la nature, tels sont les points forts de la nouvelle stratégie cantonale.

Mardi, le Conseil d’État vaudois a dévoilé sa nouvelle stratégie, en faveur de l’usage du vélo. L’objectif est de multiplier les déplacements avec ce moyen de transport par 5 à l’horizon 2035, atteignant ainsi 10% à l’instar du canton de Berne. Cette stratégie se décline en trois volets: la promotion du vélo; le développement des infrastructures cyclables sur un périmètre plus étendu; et les moyens nécessaires à leur réalisation.

Le Canton réalisera, de manière proactive et à un rythme soutenu, des aménagements offrant une meilleure sécurité aux cyclistes. Les pistes cyclables deviendront majoritairement le standard sur les itinéraires directs empruntés pour des déplacements liés au travail, à la formation, aux achats ou encore au divertissement, et qui relient des centres entre eux et/ou conduisent à des interfaces de transports publics. Ce réseau cyclable cantonal dit «structurant» représentera quelque 1000 kilomètres de routes cantonales.

Une quarantaine de millions de francs

Il sera complété de liaisons cyclables additionnelles à aménager par le Canton et les communes afin d’assurer une desserte plus fine du territoire vaudois à l’échelle régionale. Enfin, le Canton révisera progressivement son réseau de loisirs. Constitué des itinéraires balisés de la Suisse à vélo et de la Suisse à VTT, il vise à offrir des itinéraires situés le plus souvent possible en dehors du trafic, dans un environnement naturel de qualité et accessible en transports publics.