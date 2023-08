Vaud: Le Canton veut créer d'autres espaces d’accueil pour les gitans

Les gens du voyage affluent dans le canton de Vaud, et les communes sont sous pression. Les 42 places de l’aire de transit de Rennaz ne suffisent plus. Pour y remédier, le Conseil d’État vaudois prévoit, pour l’année prochaine, de créer plusieurs aires d’accueil provisoires, pour 15 à 20 caravanes, sur des territoires communaux. De façon à limiter les tensions et les risques, que peuvent connaître les grands campements, détaille dans «24heures», Vassilis Venizelos, en charge dossier.