Genève – Le Canton veut créer douze grands axes pour les vélos

Coup de pédale pour la mobilité douce au bout du lac. Le Conseil d’Etat a adopté mercredi deux projets de loi pour favoriser le report modal et le développement des transports durables, en vue d’atteindre les objectifs du Plan climat 2030 . Celui-ci vise une diminution de 40% du trafic individuel motorisé et un seuil de 40% de véhicules électriques.

Pour circuler à vélo rapidement

Le premier projet concerne le développement du réseau cyclable. S’il en existe déjà un aujourd’hui, qui n’est pas toujours en continu, l’Exécutif veut aller plus loin, comme l’a expliqué le conseiller d’Etat Serge Dal Busco, chargé du Département des infrastructures. En plus des Voies vertes et des pénétrantes, il s’agirait de créer douze axes forts pour les vélos, destinés à relier les différents pôles du canton.

Contrairement à une Voie verte, qui n’est pas destinée exclusivement aux cyclistes mais aussi aux piétons et où l’on peut faire du vélo « bucolique » , ces axes seraient destinés uniquement aux cyclistes, avec un aménagement en site propre et des gabarits «c onfortables » . Cela permettrait notamment aux pendulaires de circuler rapidement et de manière sécur isé e. Une enveloppe destinée à des études d’un montant d’un peu plus de 20 millions de francs sera soumise au Grand Conseil. Ces études correspondent à un investissement global de 150 millions au cours des dix prochaines années.