Valais: Le Canton agit contre la corruption et les cadeaux

Valais : Le Canton veut des garde-fous contre la corruption et les cadeaux

Le Valais souhaite «formaliser le principe du devoir de loyauté et l'obligation de respecter les bases légales et les règles internes». Dans ce contexte, un concept de «compliance» a été élaboré et des directives spécifiques concernant l'acceptation de dons, d'invitations et d'autres avantages ont été créées. Aussi, l'Inspection cantonale des finances, qui est chargée de la surveillance, met à disposition une plateforme digitale, afin que la population et le personnel puissent effectuer des signalements en cas d'indices fondés.