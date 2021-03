Vaud : Le Canton veut faire cesser ces actes «irresponsables et inadmissibles»

Une dizaine de fausses alertes à la bombe ont déjà perturbé les cours des établissements scolaires vaudois depuis le début de l’année. Alors que la préparation des examens se profile, les autorités tiennent une séance de crise ce jeudi.

Depuis le début de l’année, les fausses alertes à la bombe visant des établissements scolaires se multiplient dans le canton de Vaud, principalement dans la région lausannoise et essentiellement dans l’enseignement postobligatoire. Des événements qui préoccupent le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Sa cheffe, la conseillère d’État Cesla Amarelle, a décidé de réunir ce jeudi les directrices et directeurs du postobligatoire, au lendemain de deux nouveaux incidents, un au Gymnase de Beaulieu et un autre à l’École professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL). C’était du reste la cinquième alerte à la bombe visant l’EPCL depuis le début de l’année.