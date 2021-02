Genève tire le frein à main. Le Canton veut limiter la vitesse du trafic motorisé à 30km/h dans l’hypercentre et le centre. Le Département des infrastructures, dirigé par Serge Dal Busco, a dévoilé jeudi son programme de mise en œuvre de la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée votée en 2016. Point d’orgue de cette feuille de route jusqu’à la fin de la législature en 2023, la «pacification des secteurs urbains du canton et sécurisation des traversées de localités». Dans le détail, les autorités visent une limitation générale de la vitesse à 30 km/h dans l’hypercentre, à savoir notamment Saint-Gervais, la Jonction , le quartier des banques, la vieille-ville et les Bastions. Dans cette zone, toutes les routes, y compris les axes principaux, comme Chantepoulet ou le pont du Mont-Blanc, seraient soumis à cette nouvelle règle. En parallèle, le canton veut développer des zones piétonnes, de rencontres et à trafic limité.