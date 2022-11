Vaud: Le Canton veut plus de subventions pour les activités de jeunesse

C’est prouvé: les activités de jeunesses sont bonnes pour la santé mentale, l’estime de soi, l’intégration dans la société ou encore le développement de compétences sociales et techniques. D’assez bonnes raisons pour que le Canton, par la voix du nouveau conseiller d’Etat vaudois chargé de la jeunesse, Vassili Venizelos, annonce son intention de renforcer le soutien, notamment financier, envers ces associations et projets. Une révision de loi vient d’être transmise en ce sens au Grand conseil.

Plus de 500’000 francs de soutien

À cela s’ajoutent 400’000 francs pour des projets destinés aux jeunes mais portés par d’autres institutions, et notamment «beaucoup de skate parcs», sourit-elle. Et enfin, entre 100’000 et 150’000 francs seront attribués aux faîtières, comme la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, qui rassemblent environ 8000 membres, et l’Association du scoutisme vaudois, forte de 3700 adhérents.