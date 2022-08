vaud: Le Canton veut pousser plus de jeunes vers l’apprentissage

«Notre principal objectif est de rendre les formations professionnelles plus attractives aux yeux des plus jeunes», a souligné le fraîchement élu en charge du Département de l’éducation et de la formation professionnelle Frédéric Borloz, lors d’une conférence de presse ce mardi. L’élu PLR souhaite continuer les efforts de sa prédécesseure socialiste, Cesla Amarelle. Le conseiller d’Etat, qui a pris ses fonctions il n’y a que six semaines, s’exprimait sur le site de Marcelin, qui regroupe à la fois des gymnasiens et des apprentis. Depuis 2018, le nombre de signatures de contrats d’apprentissage a pris l’ascenseur, et cela ne devrait pas s’arrêter. «L’apprentissage fait partie intégrante de l’ADN helvétique. Nous allons renforcer les mesures déjà en vigueur et continuer sa promotion», précise Frédéric Borloz, qui rappelle pourtant que seuls 20% des jeunes optent pour cette voie.