Covid-19 : Le Canton veut raccourcir les isolements et les quarantaines

Genève dénombre quelque 3000 contaminations au coronavirus par jour. Lundi, près de 20’000 personnes étaient en isolement.

Plus de 400 hospitalisés

Le nombre de personnes hospitalisées s’élève à 424 dans le canton (253 pour un Covid aigu, 149 en soins post-Covid, 39 aux réanimations , dont 13 aux soins intensifs et 26 aux soins intermédiaires). Il s’agit essentiellement de jeunes non vaccinés et de personnes âgées, vaccinées ou guéries, dont le système immunitaire n’est pas efficient. Aux soins intensifs, 90 % des patients n ’ont pas reçu de vaccin . Le nombre de décès a lui aussi augmenté: on en a déploré 6 en novembre, 34 en décembre et 5 depuis le début de l’année.