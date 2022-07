Variole du singe: Le cap des 200 cas franchi en Suisse, l’OFSP veut y plonger le nez

Le délai était court et n’était pas assorti d’un grand nombre d’informations requises: l’OFSP pouvait n’être averti que du résultat d’un test positif et de l’identité de la personne. Désormais, le délai passe à vingt-quatre heures mais les données à communiquer sont plus vastes, avec notamment des informations cliniques, sur le type d’exposition (par exemple voyage à l’étranger) ou sur le mode de transmission suspecté. La décision a été prise «afin de pouvoir mieux surveiller et évaluer la situation épidémiologique en Suisse et au niveau international et de mettre en œuvre des mesures aussi ciblées que possible», dit l’OFSP lundi.