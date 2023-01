Royaume-Uni : Le cap difficile des 100 jours pour Rishi Sunak, entre grèves et affaires

Depuis la panique créée sur les marchés financiers par celle qui l’a précédé durant 49 jours au pouvoir, Rishi Sunak a rassuré les marchés, mais les mouvements sociaux pour de meilleurs salaires n’ont fait que s’aggraver. Mercredi, veille de ses 100 jours au pouvoir, les syndicats prévoient des grèves sans précédent depuis une décennie, chez les enseignants, les cheminots et les fonctionnaires. Des débrayages des infirmières et des ambulanciers sont prévus en février.

Au cœur des revendications, les salaires, alors que l’inflation dépasse les 10% au Royaume-Uni, poussant de plus en plus de Britanniques à se tourner vers les banques alimentaires. Inflexible, le gouvernement a longtemps refusé de s’impliquer dans les négociations et continue de dénoncer des revendications selon lui irraisonnables. Il veut réduire le droit de grève.

Il cherche à se démarquer de «BoJo»

Premier chef du gouvernement britannique d’origine indienne, plus jeune Premier ministre depuis deux siècles, Rishi Sunak, 42 ans, a promis «intégrité, professionnalisme et responsabilité». Une volonté de se démarquer nettement de l’ère Boris Johnson et de ses scandales à répétition. Mais sa promesse se trouve ternie par l’affaire des démêlés fiscaux du ministre sans portefeuille Nadhim Zahawi, président – un poste non électif – du parti conservateur. Voulant faire preuve de fermeté, Rishi Sunak l’a limogé dimanche.