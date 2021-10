Élection : Le Cap-Vert, exemple démocratique en Afrique, élit son président

Dimanche, les Cap-Verdiens ont commencé à voter pour désigner leur prochain président, qui devrait être issu d’un des partis historiques se partageant le pouvoir dans l’archipel.

Le président du Cap-Vert Jorge Carlos Fonseca à la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 22 septembre 2021, à New York. Élu en 2011 et réélu en 2016, il est dans l’impossibilité de briguer un troisième mandat consécutif.

La compétition devrait se jouer à nouveau entre les candidats du Mouvement pour la démocratie (MpD, centre droit, majoritaire au Parlement) et du Parti Africain pour l’Indépendance du Cap-Vert (PAICV), respectivement Carlos Veiga et José Maria Neves, tous deux anciens Premiers ministres. Carlos Veiga avait perdu en 2001 et 2006 contre le candidat soutenu par le PAICV, Pedro Pires. Depuis l’instauration du multipartisme en 1990, 15 ans après l’indépendance vis-à-vis du Portugal, les deux formations ont pratiqué une alternance sans heurts vantée par les défenseurs d’une démocratie sur le recul ailleurs en Afrique de l’Ouest.

L’un de ces sept prétendants deviendra le cinquième chef de l’État du Cap-Vert indépendant à la suite de Jorge Carlos Fonseca, du MpD. Élu en 2011 et réélu en 2016, il est dans l’impossibilité de briguer un troisième mandat consécutif. Le futur président prendra la tête d’un pays dont les 550’000 habitants affichent un des PIB par individu tête les plus élevés d’Afrique de l’Ouest et ont connu des années de croissance soutenue. Mais l’économie, dépendante à 25% du tourisme essentiellement européen, également tributaire des versements de la nombreuse diaspora et de l’aide au développement, a durement accusé le coup du Covid-19. La pandémie a accentué les effets d’une sécheresse aggravée ces dernières années. Le Cap-Vert a enregistré en 2020 une récession historique de 14,8%.