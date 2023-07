Football: Le capitaine de la Suisse retourne en Bundesliga

Le demi formé au FC Bâle retrouve ainsi un championnat qu'il connaît bien, pour avoir mené le jeu du Borussia Mönchengladbach entre 2012 et 2016. Il a ensuite vécu sept ans à Londres, où sa carrière londonienne avait été chaotique, avec de reprendre du poil de la bête sous la houlette de Mikel Arteta. Xhaka avait été nommé capitaine à la fin des années 2010, avant de le perdre après des accrochages répétés avec les supporters des Gunners.

Le choix effectué par la star helvétique est aussi celui de la famille. Sa femme, Leonita Xhaka, est en effet originaire du coin. Granit, lui, a signé un contrat de longue durée et pourra envisager sereinement sa reconversion au sein d'un club historique. Le Bayer traîne tout de même la réputation d'un club perdant, lui qui a été cinq fois vice-champion d'Allemagne et vice-champion d'Europe à une reprise, en 2002. Il ne compte qu'une Coupe d'Allemagne (1993) et une Coupe de l'UEFA (1988) à son palmarès.