Hockey sur glace – Le capitaine des Red Wings repaie une bière à un spectateur

Lors de l’échauffement avant le match contre les New York Islanders, le joueur de Detroit a sauté dans la bande après avoir effectué un tir en direction du but. Son action a tellement surpris le spectateur assis au premier rang, qu’il en a renversé sa bière. Juste après, on entend Larkin dire: «Oh, désolé. Oh, non, non! Je me sens terriblement mal.» Et un de ses coéquipiers lui demande: «Tu lui as renversé sa bière?»