Emeutes en France: Le capitaine Mbappé et ses Bleus se positionnent

Les Bleus, se disant «marqués et choqués par la mort brutale du jeune Nahel», lancent un «appel à l’apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation», assurant que la violence doit laisser place à «d’autres manières pacifiques et constructives de s’exprimer». Des affrontements avec les forces de l’ordre et des dégradations secouent de nombreux quartiers et centres-villes depuis le décès mardi du jeune Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle routier.