Burkina Faso : Le capitaine Traoré évoque «le combat pour l’indépendance totale»

«L’heure n’est pas à la fête, notre indépendance n’est pas acquise, parce que nos terres sont occupées, notre économie est balbutiante et nos mains sont liées», a-t-il déclaré, invitant à la sobriété. Estimant que «le destin du pays changeait le 30 septembre», date du coup d’État qui l’a porté au pouvoir, il a affirmé que «le combat pour l’indépendance totale a commencé» ce jour-là. «Ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie».

«L’espoir est permis»

Depuis 2015, le Burkina Faso est régulièrement endeuillé par des attaques djihadistes qui ont fait des milliers de morts et contraint quelque deux millions de personnes à fuir leurs foyers. Ces attaques de groupes liés à l’État islamique et à Al-Qaïda visant militaires et civils se sont multipliées ces derniers mois, essentiellement dans le nord et l’est du pays.