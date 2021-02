Après la vente en un temps record des quelque 800 sièges de la salle du Capitole en décembre dernier, la rénovation du plus grand cinéma de Suisse encore en activité a pu démarrer. Ce chantier complexe et d’envergure permettra la remise aux normes et la restauration des éléments architecturaux et décoratifs historiques du site, ainsi que la creuse d’une deuxième salle de projection prévue sous la salle actuelle. «C’est un projet phare pour la ville de cinéma qu’est Lausanne, qui permettra l’accueil d’événements prestigieux liés au 7e art. C’est aussi une opportunité immense de sauvegarder un patrimoine architectural et culturel cher au cœur de la population», estime le syndic.