Washington : Le Capitole sous haute sécurité avant une manifestation pro-Trump

Plus de huit mois après l’assaut du Capitole, une manifestation pro-Trump a lieu, aujourd’hui, à Washington. La police de la capitale américaine est sur les dents.

Une haute barrière a été érigée sur la place autour de l’imposant bâtiment surmonté d’un dôme blanc, et la police a prévu de fermer les routes alentour dès vendredi soir, craignant des débordements. À la différence du 6 janvier, le Congrès ne sera pas en séance et les parlementaires ne seront donc pas à l’intérieur lorsque les manifestants se retrouveront, samedi, à midi (18h en Suisse), près de cette enceinte, sous le mot d’ordre «Justice for J6» (Justice pour le 6 janvier).