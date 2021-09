Le Caprices innove pour continuer à séduire

Le Caprices a innové pour sa 18e édition en créant la scène Signal. «L’ idée était de proposer un dancefloor différent de ce que l’on propose à Modernity ou à la Forest, de toucher un public plus jeune avec sa programmation et son ambiance un peu à la berlinoise » , explique Pierre Winthrop, membre du c omité du festival.

Cette nouvelle scène est située à l ’ Arnouva, construite dans la continuité de la scène Forest, inaugurée en 2020. L’ensemble, qui comprend aussi le Village, nouvel endroit de restauration, peut accue i llir 2000 personnes. « Exploiter de nouveaux lieux fait partie de nos objectifs de dév e lo p pement » , glisse malicieusement le Vaudois.

À l’affiche

Samedi 18 septembre - Modernity: 12h Tia, 15h Mr Id, 17h Guy Gerber, 19h Behrouz. Forest: 22h Lekë, 0h Dona K, 2h John Dimas. Signal: 22h 3rd Floor Brothers, 23h30 Michel Cleis, 1h Joey Daniel, 3h Hot Since 82.

Dimanche 19 septembre - Modernity: 12h Patrischa, 15h Chaim, 18h Audiofly, 20h Bedouin.

Vendredi 24 septembre - Modernity: Birds Of Mind, DJ Tennis, Lee Burridge, Olivia, Who Made Who. Forest: Cinthie, Djebali, Roustam, Zendid. Signal: Cally, Gescu, Raresh vs Praslea.

Samedi 25 septembre - Modernity: Claudya aka Masaya, Ripperton, Salome Le Chat, Solomun. Forest: Apoteoz, Dan Ghenacia, Giorgio Maulini vs James Mc Hale, Mathew Jonson vs Madnax. Signal: Lee Ann Roberts, Marco Bailey, Nusha, Ramon Tapia, The Yellowheads.