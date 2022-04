Crans-Montana (VS) : Le Caprices se poursuit avec des cadors

Le festival électronique vivra son deuxième week-end, du 15 au 17 avril 2022. Il accueillera Sven Väth, Luciano, Âme ou Lee Ann Roberts.

À la différence de son premier week-end, durant lequel un prof de ski s’était produit aux platines, le Caprices va vivre sous le soleil et avec des conditions printanières. Ça tombe d’autant mieux que d’autres grands noms de la musique électronique sont attendus à Crans-Montana (VS). On pense ici notamment à Luciano, Sven Väth, Ricardo Villalobos, Âme, Recondite, Marco Faraone ou Lee Ann Roberts. Cette dernière avait déjà mixé dans le festival lors de son édition automnale en 2021. Sa techno rapide, froide et dure avait fait des étincelles.