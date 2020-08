Crans-Montana (VS)

Le Caprices se tiendra comme prévu à la fin de l’été

Le festival électronique a dévoilé les noms des artistes qui feront vibrer Crans-Montana durant les deux derniers week-ends de septembre 2020.

La 17e édition du Caprices, programmée pour avril et repoussée à cause du Covid-19, se tiendra du 18 au 20 et du 25 au 27 septembre 2020, comme annoncé par les organisateurs ce printemps déjà. Il accueillera le public sur deux scènes: la Modernity, montée sur la terrasse du restaurant Cry d’Er, à 2’200 mètres d’altitude, et la Forest, installée dans un lieu jamais utilisé auparavant par Caprices, au coeur de la forêt, dans l’ancienne gare intermédiaire de la ligne de télécabine du Signal.