Caprices Festival tire un bilan positif de sa 20e édition

L’événement de musique électronique a attiré 32’500 clubbers dans la station et sur les sommets de Crans-Montana (VS).

C’est sur deux week-ends, du 7 au 9 avril 2023 et du 14 au 16 avril 2023, que le Caprices a fait vibrer Crans-Montana (VS) lors de sa 20e édition. À cette occasion, le public a découvert des infrastructures inédites, montées en station, au départ du téléphérique de Cry d’Er, qui abritaient les scènes nocturnes de l’événement: le Moon, le Dome et la Forest. Elles ont donné entière satisfaction.

«On craignait que la musique des trois scènes se télescope, mais non. Au contraire, on a reçu des compliments concernant la qualité sonore. Les gens ont également apprécié les différents shows de lumières des dancefloors. Je souhaiterais que cette configuration perdure. Cela dépendra du soutien des communes, de nos partenaires et sponsors, qui ont été particulièrement généreux en cette année anniversaire», a expliqué Joseph Bonvin, président. Il a précisé que l’enveloppe artistique représentait près de la moitié du budget. Ce dernier se monte à 3,5 millions de francs. «Nos chiffres seront équilibrés, avec un tiers des revenus en provenance de la billetterie, un tiers des sponsors et soutiens étatiques et un tiers des bars», a-t-il détaillé au moment de dresser le bilan.

Ambiance folle

En six journées, le festival a séduit 32’500 fans de musiques électroniques. «Le bilan est superpositif. Les artistes ont adoré se produire chez nous. Nombreux sont ceux qui auraient voulu prolonger leurs sets, car ils trouvaient l’ambiance folle. Quant à la fréquentation, elle a été incroyable, au-delà de nos espérances. Les scènes nocturnes ont attiré 19’000 personnes et la Modernity et le Club, installés à 2200 mètres d’altitude, ont accueilli de jour 13’500 personnes», s’est-il réjoui. Ces deux dancefloors diurnes, installés au sommet de Cry D’Er, ont d’ailleurs donné du fil à retordre aux organisateurs.

Le vendredi 7 avril, pour certains clubbers, la descente en télécabine a été compliquée. Le samedi 15 avril, ils n’ont pas ouvert leurs portes à cause de la météo. «Le problème de gestion du flux de personnes qui est survenu le jour de l’ouverture a été identifié et corrigé dès le lendemain. Il ne s’est plus reproduit. Le souci du samedi a été la tempête Noa. Elle pouvait nous apporter des vents à plus de 80 km/h ce qui aurait provoqué la fermeture des télécabines. On ne voulait pas prendre le risque que des gens restent bloqués en haut. On a donc déplacé et organisé la Modernity l’après-midi en station», a développé le Valaisan.

À signaler que le gala d’humour, programmé entre les deux week-ends, clin d’œil aux soirées humoristiques que proposait le festival dans les années 2000, a fait rire 300 personnes. «Ça a été une réussite, même si on a annoncé ce show très tardivement. Il faut que l’on en discute avec le comité, mais je pense que cette soirée va rester. Elle nous permet d’offrir un spectacle accessible à tous, qui profite aussi aux gens de la région qui ne sont pas des mordus d’electro», a-t-il confié.

Prochaine édition en avril 2024

Quid de l’avenir? «Tous les feux sont au vert, nous sommes donc positifs pour la suite, avec une seule édition par an, au printemps, pour conserver l’exceptionnalité de l’événement. Le prochain Caprices se tiendra ainsi en avril 2024, mais les dates doivent encore se coordonner avec celles de Coachella pour assurer à chacun la présence des meilleurs artistes», a indiqué Joseph Bonvin.