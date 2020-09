Le Caprices vivra le premier de ses deux week-ends dès vendredi. A cause du virus, sa tenue en avril avait été repoussée. «L’incertitude est plus déstabilisante qu’une mauvaise nouvelle. On a tourné au ralenti jusqu’au 12 août 2020 et la conférence de presse du conseil fédéral. Depuis lors, c’est à fond les manettes», se marre Joseph Bonvin, nouveau président du festival électronique et par ailleurs hôtelier de la station.

L’événement se déploiera, de jour, à Cry d’Er en altitude et, de nuit, dans une gare de télécabine désaffectée. «Le côté brut et le béton de cet espace collera avec la musique électronique. En fait, on a repris ce qui était existant et on a analysé les coûts et les recettes. Construire une structure énorme pour 6000 personnes, comme c’était le cas les années précédentes, était vraiment exagéré pour un festival à la montagne. D’autant plus que c’était le poste le moins rentable», indique le responsable. Ces deux lieux seront limités à 1000 personnes réparties en trois zones. Côté budget, il est fixé à un million de francs, soit trois de moins qu’en 2019: «Logique, on a de plus petits capacités et la Forest Stage est bien plus petite que les structures montées auparavant».