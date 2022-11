Le capricorne asiatique envahit à nouveau la Suisse

Un cinquième foyer d’infestation a été découvert dans le canton de Lucerne. Ce dangereux insecte cause de graves dommages aux arbres et aux forêts et doit être détruit.

1 / 4 Un capricorne asiatique mâle adulte Beat Forster, WSL Les marques qui signalent la présence de l’insecte: de la sève coulant d’une encoche de ponte. Thomas Schröder, Julius Kühn-Institut De la sciure grossière en dessous de l’orifice. Reiner Schrage, Landwirtschaftskammer NRW

En août dernier à Zell (LU), des arbres infestés par le capricorne asiatique ont été découverts. Dans le cadre des mesures de lutte, le canton a jusqu’ici abattu 180 arbres: 75 étaient infestés tandis que les autres ont été abattus à titre préventif. Le bois a été déchiqueté puis brûlé dans une installation de production d’énergie. Le foyer de Zell est l’un des plus grands de Suisse. Une forêt protectrice est aussi touchée. Dans un rayon de deux kilomètres, un contrôle sera régulièrement effectué ces quatre prochaines années pour vérifier que les arbres sont indemnes. Selon de premières analyses, l’arrivée de l’insecte dans cette zone remonte à six ans au moins.

Le capricorne asiatique ( Anoplophora glabripennis) est une espèce exotique envahissante originaire d’Asie, classée parmi les organismes nuisibles particulièrement dangereux. Il menace surtout la forêt et ne présente aucun danger pour l’être humain et les animaux. Ce coléoptère de 2,5 à 3,5 cm de long (sans les antennes), noir avec de petites taches claires, s’attaque aux arbustes et aux feuillus tels que l’érable, le bouleau, le marronnier ou le saule. Il peut entraîner la mort de ces végétaux en quelques années et causer d’importants dommages environnementaux et économiques. Il est obligatoire de signaler sa présence et de le combattre.

Deux foyers éradiqués à Fribourg

En Suisse, quatre foyers de capricorne asiatique en plein air ont déjà été découverts. Ils ont tous été éradiqués: Brünisried (FR) 2011-2017; Winterthour, (ZH), 2012-2016; Marly (FR), 2014-2019; Berikon (AG). 2015-2019, si bien que la Suisse était considérée comme un territoire indemne depuis 2019.

Le plus souvent, l’insecte est introduit via des emballages en bois de matériaux de construction importés d’Asie. C’est pourquoi des prescriptions d’importation strictes s’appliquent à certaines plantes et à leur bois, dans lesquels l’insecte est susceptible de se trouver. Un contrôle plus strict des emballages en bois est mené aux frontières depuis 2012. Si des emballages en bois infesté sont trouvés, ils sont immédiatement détruits.

Abattre les plantes dans un rayon de 100 mètres

Les traces ou les spécimens d’ Anoplophora glabripennis qui sont identifiés doivent être annoncés en vertu de l’ordonnance sur la santé des végétaux et le canton est alors tenu de combattre l’insecte, avec pour objectif de l’éradiquer. À cette fin, le canton doit prendre des mesures de lutte et de surveillance du territoire en concertation avec le Service phytosanitaire fédéral (SPF), qui dépend des Offices fédéraux de l’environnement (OFEV) et de l’agriculture (OFAG). Les plantes hôtes, même asymptomatiques, doivent être abattues dans un rayon de 100 m autour des feuillus infestés. Les mesures s’appliquent pour une durée de quatre ans au minimum. Les mesures de lutte et de surveillance du territoire incluent le recours à des chiens renifleurs et à des arboristes-grimpeurs spécialement formés.

Que faire en cas de soupçon de présence du coléoptère?

Les cas suspects doivent être signalés immédiatement au service cantonal compétent. Voici la procédure à suivre:

1. Attraper l’insecte et le conserver dans un récipient fermé.

2. Photographier le coléoptère et le comparer aux espèces avec lesquelles il peut être confondu.

3. Annoncer par téléphone la présence du coléoptère au service cantonal compétent en matière de protection des forêts. Les adresses sont disponibles sur la page www.bafu.admin.ch/capricorne-asiatique.