Animaux : Le caractère d’un chien n’est pas déterminé par sa race

Une étude publiée jeudi démontre que la race d’un chien ne permet pas de prédire son caractère, contrairement à la croyance populaire.

Tout le monde le sait, les pitbulls et les rottweilers sont agressifs, tandis que les labradors sont affectueux. Sauf que non. Selon une nouvelle étude publiée jeudi dans la prestigieuse revue «Science», ces stéréotypes liés aux races canines sont largement infondés.

«La génétique joue un rôle dans la personnalité de tout chien individuellement, mais la race ne permet pas de prédire ces traits efficacement», a expliqué Elinor Karlsson, l’une des auteures de ces travaux, qui ont impliqué plus de 2000 chiens et plus de 200’000 réponses de la part de propriétaires.