Le cardigan de Harry Styles: star sur TikTok

En février dernier, une star improbable est née: un gilet en tricot porté par Harry Styles lors d’une répétition pour l’émission Today Show. Il est signé JW Anderson, une marque de luxe, et il coûte 1630 francs. Le cardigan fait rapidement parler de lui sur TikTok sous le hashtag #HarryStylesCardigan. Les amateurs de tricot se sont mis à créer des versions do it yourself de ce vêtement.