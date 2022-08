Plainte pour agression sexuelle : Le cardinal Marc Ouellet «nie fermement» les accusations

«Allégations diffamatoires»

«Ayant pris connaissance des fausses accusations portées à mon encontre par la plaignante (F.), je nie avec fermeté avoir eu des gestes inappropriés sur sa personne», a affirmé Mgr Ouellet dans une déclaration publiée sur le site d’information du Vatican. «Je considère diffamatoires l’interprétation et la diffusion de ces allégations comme agressions sexuelles. Si une enquête civile devait être ouverte, j’y participerai activement pour que la vérité soit établie et que mon innocence soit reconnue», a conclu le cardinal dans cette déclaration publiée en français et italien.

Marc Ouellet, âgé de 78 ans et actuel préfet de la Congrégation pour les évêques, l’une des fonctions les plus importantes du gouvernement du Vatican, aurait procédé à des attouchements inappropriés sur cette stagiaire entre 2008 et 2010 lorsqu’il était archevêque de Québec, selon des accusations figurant dans un document rendu public le 16 août et résultant de l’action collective autorisée par la Cour supérieure de cette province francophone en mai. Le pape François avait pour sa part dès jeudi exclu faute «d’éléments suffisants», l’ouverture d’une nouvelle enquête contre le cardinal.