Pays-Bas: Le cargo en feu remorqué vers une position temporaire

Deux remorqueurs sur 66 km

Le cargo se trouve désormais à 16 km au nord des îles de Schiermonnikoog et d’Ameland. Ces îles néerlandaises sont à cheval entre la mer des Wadden, patrimoine mondial de l’Unesco avec une diversité de plus de 10’000 espèces aquatiques et terrestres, et la mer du Nord. La nouvelle position correspond mieux «aux différents scénarios et aux conditions météorologiques attendues», selon les autorités. Le bateau doit y être ancré, et une inspection doit être réalisée.