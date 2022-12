Musique : Le Caribana Festival dévoile ses premiers noms

Mercredi 7 juin, le groupe de métal alternatif SUM 41 viendra mettre le feu au festival. Les cinq Canadiens, qui s’étaient déjà produits en 2017, seront accompagnés par Nothing but Thieves, l’un des groupes les plus influents du rock alternatif anglais d’aujourd’hui. On y verra aussi sur scène le groupe de punk celtique Flogging Molly.



Jeudi 8 juin, toute autre ambiance. Débordantes d’énergie communicative, les chanteuses françaises Izia et Suzane enchanteront les spectateurs.



Vendredi 9 juin, le duo le plus en vue de la scène urbaine française Djadja&Dinaz, le Dancehall de Blaiz Fayah et le rappeur algérien Soolking, récompensé d’un NRJ Music Award pour son tube «Suavemente», vont retourner la scène du festival.



Samedi 10 juin, les festivaliers pourront danser jusqu’au bout de la nuit sur les meilleurs titres du DJ belge Lost Frequencies. Les noms des prochains artistes pour cette nouvelle édition seront bientôt dévoilés.