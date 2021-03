Crans-près-Céligny (VD) : Le Caribana tire à son tour un trait sur 2021

Après avoir dû faire l’impasse sur l’édition 2020, l’open air vaudois n’aura pas lieu non plus cette année. Il ne s’avoue pourtant pas vaincu.

Bis repetita. A l’image de Festi’neuch, le Caribana n’aura lui non plus pas lieu en juin 2021. «C’est sans surprise que nous annonçons malheureusement le report de la 30e édition. Comme vous vous en doutiez, la situation pandémique actuelle et le manque de garantie ne nous permettent pas d’organiser un festival comme nous l’aimerions. Nous sommes dans l’obligation de prendre cette décision afin de pérenniser l’avenir du festival», ont communiqué les organisateurs jeudi 25 mars 2021. Les billets achetés en 2020 restent valables pour 2022, un remboursement est toutefois possible jusqu’au 31 décembre 2021. Le festival a d’ores et déjà fixé les dates de sa prochaine édition. Elle aura lieu du 15 au 19 juin 2022.