E-sport : Le Caribana va en mettre plein les yeux des fans de jeux vidéo

Le 19 juin, le festival organise un tournoi avec la crème des joueurs de «Smash», dont le Français Glutonny. Interview.

Qu’est-ce que cela représente de jouer dans un festival de musique?

C’est la preuve que l’e-sport et que la scène «Smash» grandissent. Je me réjouis que des gens qui ne connaissent pas ce jeu le découvrent et se disent «En fait, c’est super cool!» Ce sera comme une initiation géante grâce au streamer Etoiles qui présentera la compétition. Il a l’habitude d’expliquer et de vulgariser pour que tout le monde ait du fun.