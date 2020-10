Un petit garçon de 2 ans a trouvé la mort dimanche sur le parking d’un hôpital de Fort Worth (Texas). Les parents de Zayden s’étaient donné rendez-vous à cet endroit pour un échange de garde. Alors que Bailey Bingham et Shea McLean discutaient, un individu a fait irruption et tenté de voler la voiture de la mère de l’enfant. Le père de Zayden s’est alors précipité dans le véhicule, qui partait en marche arrière, pour empêcher le voleur de s’enfuir.

Tandis que les deux hommes se battaient, Bailey tenait son fils dans ses bras. «La voiture reculait et a percuté la mère et l’enfant, provoquant leur chute», a expliqué Gezim Pollozani, officier de police de Fort Worth. C’est là que le suspect a passé la marche avant et qu’il a percuté Zayden et Bailey avant d’aller s’écraser contre un arbre. Grièvement blessé, l’enfant a succombé à ses blessures à l’hôpital, rapporte le «Dallas Morning News».