Valais – Le Carnaval de Monthey confirmé mais raccourci

Depuis plusieurs semaines, les organisateurs du Carnaval de Monthey attendaient de savoir s’ils pourraient ou non organiser la 149e édition de leur manifestation. Ils étaient suspendus à une décision du Département valaisan de la Sécurité, des Institutions et du Sport. L’autorisation a finalement été délivrée, ce mercredi.

Ce millésime 2022 sera réduit dans sa durée. Les soirées du jeudi, du lundi et du mardi passent à la trappe. En clair, le Carnaval se déroulera du vendredi 25 au dimanche 27 février. Un sacrifice «acceptable», selon de nombreux habitués de la manifestation, au vu de la situation sanitaire.

Cinq soirs dans les bistrots

Afin de respecter les règles en vigueur, la manifestation n’aura pas lieu sous cantine mais à l’extérieur, au centre-ville. L’accès à cet espace ne sera possible qu’avec un pass 3G et seulement jusqu’à minuit. Comme en 2021, le Grand Cortège du dimanche et le cortège des enfants du mardi, sont supprimés.