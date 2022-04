Brésil : Le carnaval de Rio a enfin recommencé, après deux ans d’absence

Après deux ans d’absence à cause du Covid-19, le carnaval de Rio a repris ses droits dans la «Ville merveilleuse» vendredi soir, au rythme de la samba.

L’école de samba Imperatriz a été la première à s’engager sur l’avenue de 700 mètres longée de gradins bondés, avec ses chars monumentaux dorés et ses quelque 3000 danseurs et percussionnistes aux costumes blancs et argentés. Tout au long de la nuit, six écoles de samba vont se succéder, puis six autres dans la nuit de samedi à dimanche, à la conquête du titre de championne et de la gloire, après une fête somptueuse, débridée, irrévérencieuse.