Fuite de données privées : Le carnet vaccinal «mesvaccins.ch» mis hors ligne en urgence

Le préposé fédéral à la protection des données a ouvert une procédure contre le site internet soutenu par la Confédération après les révélations de grosses failles de sécurité.

L’histoire dure depuis deux mois, mais tout est allé très vite dans les dernières 48 heures. En janvier, Republik alertait déjà sur des failles de sécurité. Des correctifs avaient été apportés mais, plus tard, l’enquête du média a mis le doigt sur des problèmes bien plus graves. Dimanche, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a été alerté par Republik de ces problèmes. Il a tout de suite analysé les éléments à sa disposition et, dès le lendemain (lundi), il a ouvert une procédure contre la fondation mesvaccins.