Genève: Les fonctionnaires appelés à faire grève avec les femmes

Le Cartel intersyndical de la fonction publique appelle tout le personnel de l’Etat et du secteur subventionné à faire grève le 14 juin, jour de la grève des femmes. Ce lundi, l’organisation a rappelé avoir saisi, fin mars, le Conseil d’Etat d’un cahier de revendications féministes. Elle dit n’avoir pas reçu «de réponses concrètes». Rappelant que la majorité des Genevois avait refusé d’augmenter l’âge de la retraite de 64 à 65 ans, le Cartel égrène les demandes suivantes: retour à l’âge-pivot de 64 ans pour les employés cotisant à la CPEG (caisse de retraite des fonctionnaires); meilleure dotation en personnel dans le domaine du «care», c’est-à-dire les soins, le social et les écoles; revalorisation des salaires dans les secteurs de la santé, du social et du nettoyage; réduction du temps de travail; et suppression des examens scolaires, le 14 juin.