Colombie : Le cartel d’«Otoniel» s'en prend à la population après son extradition

Les sbires du baron de la drogue extradé aux Etats-Unis, au nombre de 4000, ont tiré à proximité d’établissements scolaires et incendié des véhicules au nord-ouest de la Colombie.

Des membres du cartel criminel dirigé par «Otoniel», plus important narcotrafiquant de Colombie extradé mercredi aux Etats-Unis, ont lancé en représailles une opération visant à assassiner des policier et des militaires, mais aussi intimider la population du nord du pays, ont dénoncé jeudi les autorités.

Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, 50 ans, a notamment été inculpé de direction d’entreprise criminelle entre juin 2003 et octobre 2021, et d’association internationale de malfaiteurs en vue de fabriquer et distribuer de la cocaïne avec l’intention de l’exporter illégalement aux Etats-Unis, avait indiqué un peu plus tôt le procureur fédéral de Brooklyn, Breon Peace. S’il est déclaré coupable, il encourt la prison à vie.