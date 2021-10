Football – «Le carton rouge n’a pas décidé du match»

La Suisse vient donc d’enchaîner un troisième match de suite sans encaisser de but. Murat Yakin, souvent préoccupé par l’aspect défensif, saura s’en satisfaire. Mais le sélectionneur de l’équipe de Suisse a surtout d’autres raisons d’être content: il a remporté son premier match officiel dans ses nouvelles fonctions, après le succès 2-0 contre l’Irlande du Nord à Genève samedi. Et c’est bien ce qui compte, comme il l’a dit en conférence de presse d’après-match. Et ce qu’importe l’heure jouée à onze contre dix.

Nous avons appris de l’analyse du match aller, et pu réfléchir à comment affronter cet adversaire. Nous avions aussi d’autres joueurs à disposition et cela change l’approche. Il était important de faire un bon début de match. Nous avons bien travaillé, nous étions bien organisés tactiquement. Nous avons aussi bien utilisé les espaces, en ayant la capacité de nous créer des occasions. Le ballon circulait aussi plus vite, et dès le but de Denis Zakaria annulé pour hors-jeu, nous avons eu un élan, pour mettre la pression. Au final, nous avons été très concentrés, en étant tourné vers l’offensive. Xherdan (Shaqiri) a pu montrer ses qualités, mais il n’était pas seul puisque nous nous sommes créé des opportunités de grande qualité. Nous aurions pu marquer plus de buts, mais au final, je suis content. Et je voudrais remercier non seulement les joueurs, mais aussi le public qui nous a bien soutenus.